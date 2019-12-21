Умер один из авторов "киргизского чуда"
В Киргизии на 79-м году жизни скончался известный режиссер Болот Шамшиев. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на его близких.
Ранее сообщалось, что с конца ноября Шамшиев находился в Клинической больнице управделами президента. Диагноз обнародован не был.
Режиссер родился в 1941 году в городе Фрунзе – ныне Бишкек. После школы работал помощником звукорежиссера на местной киностудия "Киргизфильм". Учился на режиссерском факультете во ВГИК – мастерская Александра Згуриди. Будучи студентом, дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль в фильме Ларисы Шепитько "Зной".
С 1964 по 1990 годы - режиссер-постановщик киностудии "Киргизфильм", считается одним из отцов "киргизского чуда", как называли расцвет киргизского кинематографа 70-80-х годов.
Шамшиев снял такие фильмы, как "Выстрел на перевале Караш" (1968), "Алые маки Иссык-Куля" (1971), "Белый пароход" (1975), "Ранние журавли" (1978), "Волчья яма" (1983), отмеченные международными кинофестивалями.