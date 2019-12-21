Умер один из авторов "киргизского чуда"

В Киргизии на 79-м году жизни скончался известный режиссер Болот Шамшиев. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на его близких.

Ранее сообщалось, что с конца ноября Шамшиев находился в Клинической больнице управделами президента. Диагноз обнародован не был.