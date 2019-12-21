Борис Джонсон угостил военных обедом фото
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил базу НАТО в городе Тапа в Эстонии, где лично угощал рождественским обедом военных, передает BBC.
"Борис Джонсон подавал рождественский обед британским военным во время посещения миссии НАТО в Эстонии", – говорится в сообщении.
Джонсон пожелал военным счастливого Рождества и подтвердил приверженность Великобритании к выполнению миссий НАТО и защиты восточной границы Эстонии от России.
"То, что вы делаете, невероятно важно, потому что вы обеспечиваете, чтобы все в нашей стране могли праздновать Рождество в спокойствии и безопасности, – это то, ради чего вы здесь. То, что вы делаете, – доказательство того, что НАТО работает и что НАТО является альянсом, миссии которого ответственно выполняет наша страна", – подчеркнул Джонсон.