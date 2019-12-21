Лавров: "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на санкции

Проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США ввести санкции, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес в его строительстве, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых, интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", — сказал Лавров.

"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоятся. "Турецкий поток" будет запущен буквально через дв недели", — добавил российский министр.

Американские санкции были введены против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока 2", уже приостановила работу.