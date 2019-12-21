Первую собранную в Турции подводную лодку спустили на воду

Подлодку назвали "Пири Реис" - в честь османского мореплавателя и картографа. После спуска на воду ее обустройство продолжится вплоть до 2022 года, когда она должна официально вступить на вооружение военно-морских сил Турции.

Первая подводная лодка типа 214 TN спущена на воду на военной верфи Гельджюк на северо-западе Турции, сообщает телеканал NTV.

В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая перед собравшимися, турецкий лидер сообщил, что начиная с 2022 года ВМС Турции ежегодно будет передаваться по одной подлодке.

По словам главы государства, власти Турции планируют построить в целом шесть подводных судов для нужд ВМС Турции.

Вторая подлодка - Hızır Reis находится на стадии технического оснащения и предположительно будет спущена на воду в 2022 году. Последнюю подлодку планируется передать командованию ВМС Турции не позднее 2027 года, сообщил президент.