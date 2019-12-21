«Азербайджан не разрешал Израилю наносить удары по Ирану» официальное заявление
В последние дни на некоторых зарубежных электронных медиа-ресурсах распространились сообщения о якобы размещении израильской военной техники в Азербайджане и готовящемся ударе с его территории по Ирану.
В частности, израильское издание Israel24.info пишет, что «власти Азербайджана разрешили Израилю наносить удары со своей территории. Неприкрытая агрессия Израиля в отношении Ирана привела к тому, что Тель-Авив нашел нового партнера, позволяющего нанести удар по иранской территории... Таким партнером для Израиля стал Азербайджан, который позволил Израилю разместить на своей территории беспилотные летательные аппараты, а также, по данным The New York Times, наносить удары по соседнему государству со своей территории».
Американское издание пишет, что «американские спутники-шпионы наблюдали, как израильские беспилотники взлетали с баз в Азербайджане и направлялись на юг через иранскую границу. Они также вели фото- и видеосъемки ядерных объектов Ирана и выясняли, обнаружили ли иранские средства ПВО вторжение».
Кроме того, израильское СМИ отмечает, что «несколько недель назад в иракских СМИ появились сведения о том, что Израиль использовал для нанесения удара по иранским военным в Ираке беспилотники, которые следовали с территории Азербайджана...»
В связи с этим haqqin.az обратился в Министерство обороны Азербайджана с просьбой прокомментировать распространившиеся в зарубежных медиа провокационные сообщения.
«Подобные безответственные провокационные сообщения являются не чем иным, как дезинформацией и распространяются с целью подорвать наши отношения с соседними странами.
Еще раз заявляем, что на территории Азербайджана не размещена никакая боевая техника зарубежных стран. Распространенная информация является клеветой, ложью и ничем не обоснована», - сообщили в азербайджанском военном ведомстве.