Эрдоган пообещал Ливии военную помощь

Кроме того, турецкий лидер пообещал правительству национального согласия поддержку не только сухопутных, но и морских и воздушных сил, пишут турецкие СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил отправку военных в Ливию, если местные власти об этом попросят.

Эрдоган полностью исключил отказ от военного сотрудничества с Ливией, меморандум о котором был ранее ратифицирован парламентом Турции.

По словам президента, Ливия всегда была для Турции очень важным регионом, даже во времена Мустафы Кемаля Ататюрка. В первую очередь речь идет о стратегически важных выходах к морю.

«Если мы откажемся от соглашений с Ливией, нам не оставят ни одной пристани, чтобы выйти в море, не дадут даже удочку забросить. Греция и те, кто ее поддерживают, долгое время стараются добиться того, чтобы Турция не могла ни шага сделать в море. Так что пусть не ждут от нас согласия. У нас нет роскоши проводить политику молчания и трусости», — сказал Эрдоган.