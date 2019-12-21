Известны все соперники Теймура Раджабова в турнире претендентов

Сегодня стали известны последние участники шахматного турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года и в котором сыграет азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Россиянин Ян Непомнящий победил в финале заключительного этапа Гран-при и завоевал право быть в восьмерке. А еще один российский шахматист – Кирилл Алексеенко получил вайлд-карт (специальное приглашение от организаторов).

Помимо Раджабова, Непомнящего и Алексеенко, за право сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном поборются китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана, россиянин Александр Грищук и голландец Аниш Гири.

Напомним, что Теймур Раджабов завоевал право сыграть в турнире претендентов, успешно выступив на Кубке мира, который завершился победой представителя Азербайджана.