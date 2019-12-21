В России пообещали ответить на американские «санкции из ада»
Россия намерена ответить на санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также на американские «санкции из ада» в случае их принятия. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в программе «Большая игра» на Первом канале.
Он добавил, что подобные решения «не делают чести серьезным политическим деятелям».
«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — цитирует ТАСС Лаврова.
Российский министр назвал действия американских парламентариев «безрассудными» и объяснил их стремлением пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года. При этом Лавров отметил, что сам президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео хотят развивать торговые отношения с Россией.
«Это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — отметил он.
Так называемые «санкции из ада» — это пакет санкций «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Автором инициативы является республиканец Линдси Грэм и трое его коллег — Роберт Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин.
Санкции в отношении газопроводов были включены в бюджет Пентагона и подписаны президентом Трампом 20 декабря.