В Гонконге демонстранты выразили солидарность с уйгурами

Столкновениями с полицией окончился митинг в Гонконге в поддержку национальных меньшинств Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщает 22 декабря Reuters.

Демонстрация, начавшаяся как мирная акция, переросла в беспорядки после провокации, в ходе которой несколько протестующих сорвали с одного из правительственных зданий китайский государственный флаг и попытались его поджечь. Их действиям помешали организаторы акции, однако демонстрация была разогнана полицией с применением спецсредств, в которую летели бутылки и камни.

Участники митинга в своих выступлениях высказывали опасения, что политика центральных властей Китая в отношении Синьцзяна может быть перенесена и на Гонконг.