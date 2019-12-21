Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, проведя на орбите 48 часов. В капсуле корабля во время испытательного полета находился манекен Роузи.

Посадка корабля произошла в 8:58 по местному времени. Starliner приземлился в расчетном месте посадки. Ведущий трансляции назвал посадку корабля историческим событием. К Starliner направилась группа специалистов, включая будущий экипаж. Они проведут эвакуацию манекена Роузи и таким образом завершат тестовый полет корабля.

Новейший американский корабль был запущен 20 декабря с космодрома в штате Флорида. Starliner вышел на расчетную траекторию, но не смог выйти на орбиту в положенный срок из-за ошибки в полетном времени. После того как Starliner не смог направиться к МКС, NASA и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.