В США впервые посадили на землю беспилотный космический корабль видео
Новейший корабль Starliner компании Boeing совершил успешную посадку на полигоне Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико, прямую трансляцию вело NASA.
Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, проведя на орбите 48 часов. В капсуле корабля во время испытательного полета находился манекен Роузи.
Посадка корабля произошла в 8:58 по местному времени. Starliner приземлился в расчетном месте посадки. Ведущий трансляции назвал посадку корабля историческим событием. К Starliner направилась группа специалистов, включая будущий экипаж. Они проведут эвакуацию манекена Роузи и таким образом завершат тестовый полет корабля.
Новейший американский корабль был запущен 20 декабря с космодрома в штате Флорида. Starliner вышел на расчетную траекторию, но не смог выйти на орбиту в положенный срок из-за ошибки в полетном времени. После того как Starliner не смог направиться к МКС, NASA и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.