Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:57

Соединенные Штаты «очень обеспокоены» усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наемников, поддерживающих силы Халифы Хафтара, что ведет к увеличению жертв. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил высокопоставленный представитель американского Госдепартамента. Москва, конечно, свою прямую вовлеченность в ливийский конфликт пытается опровергать. Но, такое впечатление, делает это исключительно для внутренней, то есть – российской аудитории. На международной арене отрицать очевидные факты бессмысленно – из-за российского присутствия в Ливии формируется новый узел напряженности в отношениях Москвы с Анкарой. Да и во время посвященной событиям в этой североафриканской стране встрече с Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео оперировал вполне конкретными и неопровержимыми фактами того, что поддержка Россией «фельдмаршала» Хафтара давно уже перестала быть исключительно моральной.

Да и есть ли смысл что-то отрицать? Москва имеет свои интересы в Ливии и как системный игрок на международной арене готова продвигать их всеми доступными ей способами – обычная практика в наше время, чего уж стесняться и отказываться от очевидного. Ведь и сам «фельдмаршал» отнюдь не против примерить русскую ушанку, надеясь, что это приблизит его к заветной цели – стать единственным и всевластным лидером Ливии. Занять то место, которое он уже достаточно давно, с момента гибели Муаммара Каддафи, считает принадлежащим ему по праву – столько сил и средств уже вложено, столько крови врагов и союзников пролито. Проблема в том, что внутриливийский диалог, который мог бы остановить войну – невозможен. Ни в прошлом, ни сейчас, ни в обозримом будущем. Раскол в стране, усугубившийся личными счетами и амбициями, принял фундаментальный характер. У всех «местных» сторон конфликта - а их в Ливии куда больше, чем признанных и непризнанных правительств, здесь каждый командир отряда в полтора-два десятка боевиков видит себя политической фигурой - диаметрально противоположенные подходы к будущему страны и полное отсутствие взаимного доверия. В этих условиях вполне логичным является то, что за Ливию взялись внешние системные игроки. И тут же, как всегда бывает в подобных ситуациях, сформировались две коалиции, противоречий между которыми ничуть не меньше, чем у ливийских «военных лордов». В итоге, надежды на то, что внешние игроки станут коспонсорами мирного процесса – с треском провалились. Иностранное вмешательство не только не способствовало мирному процессу – оно саму войну в этой стране сделало более ожесточенной, а местных поставило перед выбором – какую сторону выбрать, чтобы и с оплатой за свою лояльность не прогадать, и оказаться в победителях. Впрочем, выбор не так уж и велик: либо Триполи, где находится признанное ООН Правительство национального согласия, за которым стоят Турция и Катар. Либо – к Халифе Хафтару, который, не смотря на цепь преследующих его неудач, все еще остается «на плаву» и щедро субсидируется саудитами, ОАЭ, Египтом и примкнувшей к этому альянсу Москвой. Да и в некоторых европейских государствах он рассматривается как вполне приемлемая кандидатура на пост будущего лидера Ливии.

Его биография, случись невероятное и начни аналитики писать художественные произведения, вполне потянула бы на дюжину политических детективов и шпионских романов с гарантированным коммерческим успехом. Судите сами. Родился в 1943 году в городе Адждабия неподалеку от Бенгази. Выходец из племени Аль-Фарджан, имеющего сильное влияние в центральной части Ливии, так что затруднений в выборе карьеры не испытывал: выбрал, конечно же, самое престижное занятие для юноши на тогдашнем Ближнем Востоке, являвшееся, кстати, скоростным социальным лифтом – службу в армии. С успехом, если не сказать, с блеском, закончил военный колледж в Бенгази, причем преподаватели уже тогда отмечали его успехи в одном из самых сложных видов военной науки – тактике, и незаурядные способности к планированию. Блестящие способности молодого офицера решили развивать, и свое военное образование Халифа Хафтар продолжил сначала в Египте, а затем и в Советском Союзе. Что, собственно, и сыграло главную роль в формировании его политических взглядов – в Триполи Хафтар вернулся убежденным сторонником идей Гамаля Абделя Насера – крутом коктейле из «арабского социализма», национализма, «особой роли армии» и авторитаризма – при непримиримом отношении к любым проявлениям политического ислама, особенно – к деятельности «братьев-мусульман». С такими взглядами он тут же стал своим среди молодых ливийских офицеров, грезящих об устройстве в стране революции по египетскому, сирийскому и иракскому образцам. И вполне логично, что 1 сентября 1969 года, в день военного переворота против правящего монарха, Хафтар был рядом с Муамаром Каддафи, более того, часть плана переворота была составлена лично им. «Он был мне сыном. А я ему был как духовный отец», - скажет позже Муаммар Каддафи в одном из интервью.

Затем – опять в Союз, для получения уже высшего военного образования. Легендарные КУОС – курсы усовершенствования офицерского состава «Выстрел» и Академия имени Фрунзе, элитные учреждения, дававшие фундаментальные знания. Как результат - взлет военной карьеры, причем не столько за старые заслуги и близость к «Братскому вождю и руководителю Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии» Каддафи, а вполне заслуженно. В октябре 1973 года Хафтар командовал принимавшим участие в арабо-израильской войне контингентом ливийской армии в Египте. И на фоне общей, мягко говоря, «неуверенности»» управления межарабскими силами, проявил себя решительным и агрессивным командиром. Люди, служившие в армии, прекрасно поймут, что означают эти слова в характеристике строевого офицера. Вскоре он стал генерал-майором и начальником генерального штаба ливийской армии. Переломным моментом, разрушившим его успешную карьеру, стала война между Чадом и Ливией, длившаяся с 1978 по 1987 год. Впрочем, не будет ошибкой назвать этот конфликт ливийско-французской войной: за теми силами, кто выступал в этой стране против ливийского вмешательства, всегда стояла французская армия. Со стороны Ливии война была типичным «экспортом революции», пусть и прикрытым вопросом об Аузе, узкой полосе земли вдоль границы с Чадом. Вспыхнувшая в этой стране гражданская война, как казалось в Триполи, давала ливийцам реальные шансы на реализацию идеи Каддафи о лидерстве Джамахирии в Африке. В 1981 было даже объявлено об объединении Ливии и Чада в единое государство, но в реальности все обстояло гораздо печальнее. Три предыдущих ливийских вторжения в эту африканскую страну - 1978, 1979, 1980-1981 годы - закончились безрезультатно. Четвертое, начавшееся в 1983 году, грозило обернуться поражением после того, как в 1986 году все чадские группировки на севере страны объединились против ливийских войск.

Именно в этом году Каддафи и назначил Халифу Хафтара командующим ливийскими войсками в Чаде. Но было уже поздно: армия Чада, реорганизованная и получившая от Франции самое современное оружие, сумела не только вытеснить ливийцев из страны, но и при помощи США и французов провести блестящую операцию против авиабазы Маатин ас-Сарра, расположенной уже на ливийской территории. Разгром был полный – уничтожено 70 ливийских танков и 30 БТР, 26 самолетов и вертолетов. Из двух с половиной тысяч ливийских солдат и офицеров было убито 1700, а 300 взято в плен. Среди них оказался и генерал Халифа Хафтар. Поражение вызвало ярость Каддафи. Вся вина за разгром базы Маатин ас-Сарра была возложена им на Хафтара, а кроме того, Ливия отказалась вести с Чадом переговоры об освобождении генерала и еще трехсот офицеров и солдат из плена. «Сын» ответил «духовному отцу» полной взаимностью, и на предложение о сотрудничестве, сделанное резидентурой ЦРУ в Чаде согласие дал не слишком долго раздумывая. Как напишет потом один из участников его вербовки, «вечером мы изложили ему наши предложения. А на утро, за завтраком, он уже изложил нам четкий план совместной работы». И через несколько дней в СМИ появилось сообщение, что генерал и большая часть находившихся с ним офицеров объявили себя противниками режима Каддафи и присоединились к оппозиционному Фронту национального спасения Ливии. Поучаствовав в ряде американских и французских операций в Конго и Кении, в 1990 году Хафтар и несколько десятков человек из его окружения заработали право на переезд в США по программе беженцев. А чтобы Хафтар был под рукой, его поселили в штате Вирджиния, недалеко от штаб-квартиры ЦРУ. В 1993 году у себя в стране он был заочно приговорен к смертной казни. Однако все попытки ливийской разведки привести приговор в исполнение успехом не увенчались. В качестве ответного хода в 1996-м генерал лично возглавил руководство неудачной попыткой поднять восстание в горном районе на востоке Ливии.

После начала в феврале 2011 года вооруженного восстания в Ливии кандидатура генерала стала первой в списке будущих лидеров «демократии без Каддафи». Но вводить его в комбинацию американцы начали постепенно. Вернувшийся в Ливию Хафтар был лишь третьим лицом - после командующего военными силами генерала Юниса и его начальника штаба аль-Хаири. Вполне логичный ход, поскольку среди ливийцев, даже из числа мятежников, за Хафтаром тянулся шлейф пусть и пострадавшего от «диктатуры Каддафи», но все же «агента ЦРУ», что, естественно, не добавляло ему популярности. Генерал Юнис, кроме того, прекрасно понимал ту роль, которая отведена Хафтару в будущем политическом раскладе, а потому категорически выступал против предоставления ему сколько-нибудь значимых постов в руководстве мятежом. Но вскоре Юнис как-то уж очень вовремя погиб. И сразу после этого группа бывших офицеров, перешедших к мятежникам, пытается назначить Хафтара начальником генштаба вооруженных сил «новой Ливии». Не получилось, и с осени 2011-го генерал «уходит в тень», тем более что и американцы перестают рассматривать его как единственную кандидатуру на пост «спасителя Ливии». Казалось бы, политической карьере Халифы Хафтара наступил конец. Но не тут-то было. Его непримиримость к исламистам встретила полное понимание и поддержку в Египте и Алжире. А желание уничтожить «братьев-мусульман» - в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. После заявления генерала о том, что «Катар является инструментом в руках иностранных государств и сионистских кругов, вмешивается во внутренние дела Ливии, финансируя и вооружая экстремистские террористические группировки», монархии Персидского залива, Каир и Париж сделали ставку именно на него. Однако, их помощи, в силу целого ряда причин, и прежде всего – настороженного отношения к фельдмаршалу-ренегату в самой Ливии, далеко не для всех он там «спаситель Отечества» - для победы Хафтара оказалось явно недостаточно. И он решил поднять ставки – обратиться за помощью к Москве, после чего решительным броском взять Триполи и наконец-то занять то место, на котором видел себя аж с 1986 года, с момента, когда изменил Каддафи и дал согласие работать на американцев.