Заур Расулзаде, отдел политики 21:15

Вашингтон продолжает раскручивать санкционный маховик в отношении Ирана и при этом не делает никаких исключений для других стран и будет использовать санкции в случае любой деятельности, которую американская сторона посчитает запрещенной, заявил на брифинге для иностранных СМИ спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет», - сказал Хук, отвечая на вопрос, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например, Россия или Азербайджан. Спецпредставитель по Ирану подчеркнул, что в арсенале экономического давления у Вашингтона имеются не только первичные, но и вторичные санкции – для стран, вступающих в деловые отношения с Ираном или другими государствами, против которых введены определенные запреты. Судя по всему, никаких исключений США на этот раз не предполагают и для Азербайджана, хотя еще со времен Джорджа Буша-младшего для нашей страны допускались некоторые уступки в торговле с Ираном. Вашингтон понимал, что в ИРИ проживают 30 миллионов азербайджанцев и разом прекратить все экономические связи с Тегераном для Баку нереально. Однако сегодня американское руководство твердо решило путем санкций и, как следствие, недовольства населения добиться свержения иранского режима, что полностью перекрывает Тегерану кислород.

Скорей всего на азербайджано-иранских отношениях санкции особо не скажутся, однако важный элемент экономических и торговых связей все же придется изменить – использовать в расчетах доллар теперь будет невозможно. Однозначно это породит немало сложностей. К примеру, крупные международные компании вряд ли будут, подвергая себя риску, участвовать в проектах, связанных с иранскими нефтью и газом. Да и азербайджанские банки наверняка не захотят, чтобы их отключили от международной финансовой системы. А ведь торговый оборот между двумя нашими странами в 2019 году вырос на 74%. Вместе с тем американские санкции тормозят не только сотрудничество Азербайджана с Ираном, но и региональное взаимодействие. В частности, в рамках проекта международного транспортного коридора «Север- Юг» Азербайджан выделил первый транш из обещанного кредита иранской стороне на строительство участка железной дороги Астара - Решт, но пока финансирование приостановил. Другим проектом регионального значения могла стать совместная разведка и добыча нефти и газа на перспективных структурах в Каспийском море. Но и здесь санкции США вынуждают Азербайджан и Иран отложить взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере до лучших времен. Конечно же, несмотря на сложности, Баку и Тегеран будут искать пути продвижения региональных проектов. В первую очередь надо что-то решить с транспортным коридором «Север–Юг», так как в данном случае речь идет о значительном росте товарооборота не только между Азербайджаном и Ираном, но и между странами Восточной и Северной Европы, а также России, Турции, Казахстана, государств Персидского залива и Южной Азии.