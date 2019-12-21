Буш допускал уступку для Азербайджана с Ираном. А как же Трамп? наш обзор+комментарий Самеда Сеидова
Вашингтон продолжает раскручивать санкционный маховик в отношении Ирана и при этом не делает никаких исключений для других стран и будет использовать санкции в случае любой деятельности, которую американская сторона посчитает запрещенной, заявил на брифинге для иностранных СМИ спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
«Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет», - сказал Хук, отвечая на вопрос, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например, Россия или Азербайджан.
Спецпредставитель по Ирану подчеркнул, что в арсенале экономического давления у Вашингтона имеются не только первичные, но и вторичные санкции – для стран, вступающих в деловые отношения с Ираном или другими государствами, против которых введены определенные запреты.
Судя по всему, никаких исключений США на этот раз не предполагают и для Азербайджана, хотя еще со времен Джорджа Буша-младшего для нашей страны допускались некоторые уступки в торговле с Ираном. Вашингтон понимал, что в ИРИ проживают 30 миллионов азербайджанцев и разом прекратить все экономические связи с Тегераном для Баку нереально. Однако сегодня американское руководство твердо решило путем санкций и, как следствие, недовольства населения добиться свержения иранского режима, что полностью перекрывает Тегерану кислород.
Скорей всего на азербайджано-иранских отношениях санкции особо не скажутся, однако важный элемент экономических и торговых связей все же придется изменить – использовать в расчетах доллар теперь будет невозможно. Однозначно это породит немало сложностей. К примеру, крупные международные компании вряд ли будут, подвергая себя риску, участвовать в проектах, связанных с иранскими нефтью и газом. Да и азербайджанские банки наверняка не захотят, чтобы их отключили от международной финансовой системы. А ведь торговый оборот между двумя нашими странами в 2019 году вырос на 74%.
Вместе с тем американские санкции тормозят не только сотрудничество Азербайджана с Ираном, но и региональное взаимодействие. В частности, в рамках проекта международного транспортного коридора «Север- Юг» Азербайджан выделил первый транш из обещанного кредита иранской стороне на строительство участка железной дороги Астара - Решт, но пока финансирование приостановил.
Другим проектом регионального значения могла стать совместная разведка и добыча нефти и газа на перспективных структурах в Каспийском море. Но и здесь санкции США вынуждают Азербайджан и Иран отложить взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере до лучших времен.
Конечно же, несмотря на сложности, Баку и Тегеран будут искать пути продвижения региональных проектов. В первую очередь надо что-то решить с транспортным коридором «Север–Юг», так как в данном случае речь идет о значительном росте товарооборота не только между Азербайджаном и Ираном, но и между странами Восточной и Северной Европы, а также России, Турции, Казахстана, государств Персидского залива и Южной Азии.
Как заявил haqqin.az глава Комитета по международным отношениям Милли Меджлиса Самед Сеидов, Азербайджан по-прежнему как на мировом, так и на региональном уровне проводит миролюбивую политику. И в первую очередь она рассчитана на дружеские и взаимовыгодные отношения со своими соседями, в том числе и с Ираном.
«Мы неоднократно во время встреч со своими западными партнерами говорили о нашей политике в регионе. Ни к каким санкционным механизмам Баку в отношении своих соседей присоединяться не будет. Тем более что используемая сейчас США практика экономических санкций не укладывается в рамки никаких международных норм. К тому же мы видим, что сейчас творится в политической жизни США, поэтому принимаемые там решения не имеют логики. Но наша политика имеет и логику, и последовательность, и мы продолжим укреплять наши добрососедские отношения со своими странами региона», - утверждает С.Сеидов.