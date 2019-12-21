Ульвия Худиева, собкор 21:25

В этом году в Азербайджане достигнут рекордный за последние годы показатель – на заготовительные пункты сдано 294 тысячи тонн хлопка, а его урожайность на каждый гектар составила в среднем 29,4 центнера. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и мерам, которые будут предприняты для дальнейшего развития хлопководства в 2020 году.

Однако перечисляя показатели урожайности хлопка по районам, глава государства отметил, что в трех районах она оказалась крайне низкой. «В трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ – почему, в чем причина? Причина должна быть. Уджарский – 19,3 центнера, Гаджигабульский – 14,4 центнера, Агсуинский – 9,9 центнера. Главы исполнительной власти Гаджигабульского и Агсуинского районов были заменены, назначены новые руководители. Они должны будут обстоятельно проанализировать данные вопросы и сообщить, почему урожайность такая низкая. Пусть глава Исполнительной власти Уджарского района сообщит, почему урожайность в настоящее время низкая», - предложил на совещании президент Ильхам Алиев. Глава ИВ Уджарского района Мансур Мамедов (родственник бывшего министра транспорта Зии Мамедова – ред.) не смог дать ясного ответа на вопрос главы государства. Он лишь пообещал, что урожайность в будущем году будет выше и сослался на особенности почвы в Уджарском районе.

«Из-за того, что особенности почвы в Уджаре создавали некоторые трудности, урожайность и была невысокой», - пытался объяснить глава района. Так почему же все-таки урожайность хлопчатника в Уджаре столь низкая? Мы попытались найти ответ на вопрос, на который так и не смог ответить глава исполнительной власти района. В Уджарском районе в 2019 году хлопок выращивался на общей площади свыше 500 гектаров и, как прогнозировал в сентябре Государственный центр аграрного развития, в этом районе должно было быть собрано более тысячи тонн хлопка. «Пока с каждого гектара удавалось собрать в среднем около 30 центнеров урожая, что для этого района считается хорошим показателем. Однако сейчас в Уджарском районе на площади в 10 гектаров хлопок был высажен по китайской технологии и в торжественной обстановке уже начался сбор урожая. Минсельхоз прогнозирует, что здесь будет собрано 70-80 центнеров с каждого гектара», - говорилось в информации Государственного центра аграрного развития всего два месяца назад. Как видим, урожайность оказалась почти в два раза ниже прогнозируемой… В Минсельхозе о причинах такого фиаско предложили поинтересоваться в ИВ Уджарского района. Однако в Исполнительной власти Уджара корреспонденту haqqin.az заявили, что «все сотрудники на территории». Из всех телефонных номеров, указанных на сайте ИВ района, ответили лишь на звонок в отдел территориального управления. «В ИВ района никого нет, все на территории. Поэтому мы не можем ответить на ваши вопросы», - сказал сотрудник отдела. То же самое заявили и в Центре аграрного развития района.