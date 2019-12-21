Ильхам Алиев недоволен ситуацией в трех районах. Почему? наши вопросы
В этом году в Азербайджане достигнут рекордный за последние годы показатель – на заготовительные пункты сдано 294 тысячи тонн хлопка, а его урожайность на каждый гектар составила в среднем 29,4 центнера. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и мерам, которые будут предприняты для дальнейшего развития хлопководства в 2020 году.
Однако перечисляя показатели урожайности хлопка по районам, глава государства отметил, что в трех районах она оказалась крайне низкой.
«В трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ – почему, в чем причина? Причина должна быть. Уджарский – 19,3 центнера, Гаджигабульский – 14,4 центнера, Агсуинский – 9,9 центнера. Главы исполнительной власти Гаджигабульского и Агсуинского районов были заменены, назначены новые руководители. Они должны будут обстоятельно проанализировать данные вопросы и сообщить, почему урожайность такая низкая. Пусть глава Исполнительной власти Уджарского района сообщит, почему урожайность в настоящее время низкая», - предложил на совещании президент Ильхам Алиев.
Глава ИВ Уджарского района Мансур Мамедов (родственник бывшего министра транспорта Зии Мамедова – ред.) не смог дать ясного ответа на вопрос главы государства. Он лишь пообещал, что урожайность в будущем году будет выше и сослался на особенности почвы в Уджарском районе.
«Из-за того, что особенности почвы в Уджаре создавали некоторые трудности, урожайность и была невысокой», - пытался объяснить глава района.
Так почему же все-таки урожайность хлопчатника в Уджаре столь низкая? Мы попытались найти ответ на вопрос, на который так и не смог ответить глава исполнительной власти района.
В Уджарском районе в 2019 году хлопок выращивался на общей площади свыше 500 гектаров и, как прогнозировал в сентябре Государственный центр аграрного развития, в этом районе должно было быть собрано более тысячи тонн хлопка.
«Пока с каждого гектара удавалось собрать в среднем около 30 центнеров урожая, что для этого района считается хорошим показателем. Однако сейчас в Уджарском районе на площади в 10 гектаров хлопок был высажен по китайской технологии и в торжественной обстановке уже начался сбор урожая. Минсельхоз прогнозирует, что здесь будет собрано 70-80 центнеров с каждого гектара», - говорилось в информации Государственного центра аграрного развития всего два месяца назад.
Как видим, урожайность оказалась почти в два раза ниже прогнозируемой…
В Минсельхозе о причинах такого фиаско предложили поинтересоваться в ИВ Уджарского района.
Однако в Исполнительной власти Уджара корреспонденту haqqin.az заявили, что «все сотрудники на территории». Из всех телефонных номеров, указанных на сайте ИВ района, ответили лишь на звонок в отдел территориального управления.
«В ИВ района никого нет, все на территории. Поэтому мы не можем ответить на ваши вопросы», - сказал сотрудник отдела.
То же самое заявили и в Центре аграрного развития района.
«Но ведь сбор хлопка завершен, что делают ваши сотрудники на территории?», - спросила корреспондент.
«Я не могу ответить на этот вопрос», - буркнул сотрудник центра и повесил трубку.
На официальном сайте ИВ Уджарского района указано, что хлопок в районе был посеян на территории в 510 гектаров. Там же отмечается, что посев начался позже оптимального срока, так как не хватало техники и механизмов для проведения агротехнических работ. На сайте сообщается также, что во время сбора хлопка шли сильные дожди, количество осадков в ноябре было в несколько раз выше нормы, по этим причинам урожайность хлопка оказалась низкой и запланированные результаты достигнуты не были.
Между тем эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли отмечает, что в Уджарском районе хлопок был посеян на достаточно больших территориях.
«Почва в Уджаре тяжелая. На такой земле нужно несколько раз провести технические операции, чтобы она стала рыхлой и можно было проводить посевные работы. Вообще в Азербайджане 47% почв подверглись осолонцеванию и другим видам эрозии. Президент именно поэтому распорядился обращать внимание на анализ почвы», - сказал эксперт.
Ввиду этих особенностей эксперт считает, что земли Уджарского района вообще непригодны для выращивания хлопка.
«В опытных целях Минсельхоз в этом районе на 10 гектарах посадил хлопок по китайской технологии. Биологическая урожайность этого метода предполагает сбор в 50-60 центнеров с гектара. Однако это возможно при условии, что будет создана система орошения, завезена из Китая специальная техника. Одним словом, была бы отработана вся агротехническая карта. На участке Ширванской опытной станции в основном это было сделано. Замечание же президента относилось к урожайности частных фермерских хозяйств. Видимо, там исполнительная власть не смогла наладить должную координацию», - сказал Ниджат Насирли.
Эксперт подчеркивает, что посев следует осуществлять лишь зная состав, силу и назначение почвы.
«В целом в прошлом году урожайность была 15-16 центнеров. С такими показателями хлопкоробам невозможно что-либо заработать - расходы и доходы оказываются примерно равными. Поэтому Минсельхозу и исполнительным властям районов было рекомендовано учитывать все факторы при посеве хлопка, в том числе и фактор почвы. Распоряжение президента дало результаты – урожайность выросла в два раза. Есть надежда, что фермеры смогут иметь хорошие доходы», - считает Насирли.