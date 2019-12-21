Семьи шехидов получили новое жилье фото
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило группе семей шехидов и инвалидов Карабахской войны 21 частный дом, построенный в Астаринском, Агдамском, Саатлинском, Имишлинском, Закатальском и других районах.
На церемонии вручения ключей от домов было отмечено, что гражданский фактор находится в центре социальной политики президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что меры, направленные на обеспечение благосостояния граждан, приобрели широкие масштабы, важные социальные программы, связанные с уязвимыми группами населения, с каждым годом расширяются.
Было отмечено, что усиление социальной защиты семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, улучшение их благосостояния является важной частью социальной политики в стране. Одной из программ, реализуемых с этой целью, является обеспечение семей шехидов и инвалидов Карабахской войны квартирами и индивидуальным жильем.
Гражданам этой категории населения в 2018 году было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного количества. В 2019 году запланировано выделить им 934 квартиры и дома, большинство из них уже предоставлены.
До настоящего времени Минтруда предоставило семьям шехидов и инвалидов Карабахской 7 256 квартир и домов.
Граждане, получившие новые дома, выразили благодарность главе государства за проявленную в отношении них заботу.