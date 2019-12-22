Брюссель поддержал территориальную целостность Азербайджана

Согласно информации, стороны обменялись мнениями по важным вопросам в сфере политики и безопасности, в том числе решения конфликтов и кризисов, угроз и вызовов региональной и международной безопасности.

В ходе второго раунда диалога по безопасности между Евросоюзом и Азербайджаном, который прошел в Баку, ЕС вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейской службы внешних связей.

«Делегации вновь подтвердили приверженность нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, и подчеркнули важность строгого соблюдения этих принципов для обеспечения основанного на правилах международного порядка. Делегация ЕС вновь подтвердила позицию, высказанную ранее высокопоставленными должностными лицами ЕС, в частности президентом Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, о поддержке ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана», - говорится в сообщении.

Была отмечена важность «Южного газового коридора» в диверсификации поставок энергоносителей на европейские рынки, в частности в свете недавнего открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) и предстоящего завершения Трансадриатического газопровода (TAP). Делегация ЕС высоко оценила вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

«ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость завершения переговоров по проекту нового соглашения между ЕС и Азербайджаном. Делегации договорились продолжить диалог по вопросам безопасности и провести следующий раунд диалога по безопасности во второй половине 2020 года в Брюсселе», - говорится в сообщении.