Букингемский дворец о слухах об отречении Елизаветы II

В Букингемском дворце опровергли информацию о том, что Елизавета II планирует сделать королем принца Чарльза в 2021 году, сообщает Daily Star со ссылкой на источник во дворце.

Почти месяц назад в СМИ появилась информация, что Елизавета II планирует покинуть трон и передать полномочия своему сыну, принцу Чарльзу, который недавно отметил свой 71-й день рождения. В качестве свидетельств в пользу этого приводился тот факт, что принц Чарльз все чаще появляется на официальных мероприятиях вместо действующей королевы.

Источники Daily Star в Букингемском дворце утверждают, что королева ни при каких обстоятельствах не откажется от престола и намерена сдержать обещание быть во главе королевской семьи и Великобритании до самой смерти.