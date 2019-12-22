Швейцария признала: «Помешать санкциям США не можем»

Швейцария придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать», заявил официальный представитель МИД страны Тилман Ренц, комментируя ТАСС новые американские ограничения в отношении газопровода «Северный поток-2», которые коснулись и швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2.

По словам Ренца, швейцарские представители в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями: «Они сами решают, как отреагируют на санкции».

Ранее стало известно, что Allseas решила заморозить работы для «Северного потока-2», что, возможно, вынудит оператора проекта искать альтернативные варианты.