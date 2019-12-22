Юная британка нашла в рождественской открытке послание из китайской тюрьмы

Крупнейшая британская розничная сеть Tesco остановила работу на одной из фабрик в Китае, которая производит для нее поздравительные открытки. Компания намерена провести проверку по поводу возникших подозрений в том, что на этой фабрике используется подневольный труд китайских заключенных.

Как сообщает «Коммерсант», подозрения возникли после того, как живущая в Лондоне семья 6-летней Флоренс Виддикоум приобрела в одном из магазинов Tesco пачку благотворительных открыток к Рождеству, чтобы девочка могла отправить их своим друзьям. На одной из открыток девочка обнаружила следующее послание: «Мы — заключенные-иностранцы в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Нас заставляют работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям».

Семья обратилась к журналистам The Times, опубликованная в газете статья вызвала общественное негодование, за которым последовала реакция самой Tesco. В своем заявлении ритейлер подчеркнул, что не терпят, когда используется подневольный труд заключенных, и не допустят, чтобы такое происходило в их сети поставок. На время расследования ритейлер изъял из продажи все открытки, произведенные той фабрикой.