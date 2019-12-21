В Германии заявили, что достроят "Северный поток-2"

Правительство ФРГ "твердо рассчитывает", что проект "Северный поток-2" будет завершен, несмотря на американские санкции, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабмине Германии.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - отметили в правительстве ФРГ.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.