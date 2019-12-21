Отдел спорта 02:53

Исполком Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) подвел итоги уходящего года, который получился насыщенным и весьма успешным как с точки зрения организации соревнований, так и по результатам наших спортсменов и спортсменок.

В 2019 году на Национальной гимнастической арене прошло восемь международных соревнований. Сезон начался традиционными Кубками мира. Всего более 1020 человек посетили нашу страну для участия в Кубках мира по прыжкам на батуте (февраль), спортивной гимнастике (март) и художественной гимнастике (апрель). Кроме того, в апреле прошел 2-й Международный турнир по художественной гимнастике среди юниоров под названием AGF Junior Trophy. В последний день соревнований наша команда завоевала золотую медаль в групповых упражнениях, и гимнастки спели наш гимн вместе со зрителями. Видео, на котором заснят этот прекрасный момент, набрало наибольшее количество просмотров на страницах AGF в социальных сетях.

В мае впервые в Азербайджане был организован объединенный чемпионат Европы по двум видам гимнастики. В то время как континентальное первенство по художественной гимнастике в нашей стране состоялось в четвертый раз, чемпионат Европы по спортивной аэробике был организован в Баку впервые. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 500 гимнастов и гимнасток. Следующим мероприятием, проведенным на Национальной гимнастической арене, стали соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Здесь свои силы испытали 170 спортсменов из 38 стран. Ну а самое крупномасштабное мероприятие по гимнастике, прошедшее в Баку в уходящем году, - это, бесспорно, сентябрьский чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором разыгрывались олимпийские лицензии в Токио-2020. Наша групповая команда добилась долгожданного результата, завоевав путевку на Олимпиаду. Еще одну путевку в Токио Азербайджану принесла Зохра Агамирова.

Вслед за этим успехом «художниц» еще две лицензии на Олимпийские игры были завоеваны нашими спортивными гимнастами. Представительница женской спортивной гимнастики Марина Некрасова и мужской спортивный гимнаст Иван Тихонов обеспечили лицензии на Олимпийские игры, набрав достаточную сумму баллов в квалификации многоборья на чемпионате мира, прошедшем в городе Штутгарт (Германия). Следует отметить, что олимпийская лицензия Марины является первой в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

Говоря об успехах наших спортсменов, особенно нужно отметить достижения юниоров и пре-юниоров. Этот год стал для них знаменательным благодаря успехам в соревнованиях, прошедших не только в Азербайджане, но и за рубежом. Арзу Джалилова, которая начиная с нового года будет соревноваться среди взрослых, в 2019 году на 1-ом в истории чемпионате мира среди юниорок, прошедшем в Москве, завоевала две медали: серебро - за выступление с мячом, а бронзу - в упражнении со скакалкой. Наш спортивный гимнаст Самед Мамедли удостоился серебряной медали в соревнованиях по мужской спортивной гимнастике в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля за выступление на коне-махи. А наши акробаты вернулись с чемпионата Европы, состоявшегося в городе Холон (Израиль), с полным комплектом медалей. Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, выступившие в составе мужской пары, завоевали бронзу в балансовом упражнении, серебро - в многоборье, а в темповом упражнении удостоились золотой медали. Радостная новость о медалях наших пре-юниоров поступила со Всемирных соревнований по прыжкам на батуте среди возрастных групп, организованных в Японии. В рамках турнира Магсуд Махсудов удостоился золота в индивидуальной программе прыжков на батуте, а в синхронной программе вместе с Гусейном Абдуллаевом завоевал серебряную медаль. В соревнованиях же по прыжкам на акробатической дорожке Алексей Караташов, опередив всех своих соперников, стал первым в своей возрастной группе.

Успехи наших юных гимнастов показывают, что развитие гимнастики в Азербайджане идет в правильном направлении. Эти достижения также являются показателем того, что у нас подрастает молодое поколение, имеющее потенциал в будущем достойно представить страну на чемпионатах Европы, мира и даже на Олимпийских играх. У наших взрослых успехов тоже было предостаточно. Наряду с медалями, завоеванными на Кубках мира и международных турнирах, следует отметить две серебряные награды Зохры Агамировой и золото Марины Некрасовой на Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия), две серебряные и одну бронзовую медали акробатов в составе смешанной пары Абдулла Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы со 2-х Европейских игр в Минске, а также две бронзовые медали, завоеванные ими на чемпионате Европы в Израиле.

А наши представители аэробной гимнастики, продемонстрировав великолепное выступление в программе аэродэнс на континентальном первенстве, организованном в Баку, стали чемпионами Европы. В течение 2019 года наши гимнасты в общем завоевали 104 медали, 32 из которых являются золотыми, 33 - серебряными и 39 - бронзовыми. Наряду с успехами наших гимнастов, также следует отметить деятельность азербайджанских тренеров и судей. В этом году главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева награждена дипломом «Заслуженного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG).

Судье международной категории по мужской и женской спортивной гимнастике Рзе Алиеву вручен «Золотой диплом» Международной федерации гимнастики за судейскую деятельность. В 2019 году AGF расширила сферу своей деятельности. Федерация сделала определенные шаги в направлении развития паркура, недавно включенного в список видов гимнастики, признанных со стороны FIG. Наши представители в этом виде гимнастики впервые приняли участие на Кубке мира. Также наш представитель, принявший участие на международных судейских курсах, успешно сдал экзамен и приобрел 3-ю судейскую категорию. В этом году AGF организовал тренерские и судейские курсы по различным видам гимнастики. Были проведены тренерские курсы по мужской спортивной гимнастике (2-й уровень), по прыжкам на батуте (1-й уровень) и по аэробной гимнастике (2-й уровень) со стороны экспертов академии FIG, а также тренерские и судейские курсы по художественной гимнастике и TeamGym для местных специалистов. Не случайно, что по итогам 2018 года деятельность Федерации гимнастики Азербайджана была высоко оценена со стороны FIG, и она второй год подряд заняла первое место в списке «Отличившихся федераций».

Мероприятия по гимнастике, организованные в Азербайджане, также были благоприятны для экономики страны. Гости, прибывшие в нашу страну для участия на этих мероприятиях, забронировали комнаты на более, чем 11500 ночей в различных гостиницах столицы. Принимая во внимание, что большинство этих комнат были двухместными, а также финансовые средства, потраченные гостями на покупку различной продукций и продовольственных товаров, приобретение сувениров и подарков, посещение музеев и других достопримечательностей, несложно подсчитать, что речь идет о более чем миллионном вкладе в экономику страны. Наряду с Баку продолжаются работы по развитию видов гимнастики и в регионах. В этом году еще в четырех регионах - в Лянкяране и Гахе (художественная гимнастика), Масаллы и Ширване (мужская спортивная гимнастика) - начали свою деятельность гимнастические секции. Национальные соревнования также проводятся не только в столице, но и в других городах. В ноябре этого года в Сумгаите прошли соревнования по мужской и женской спортивной, акробатической и аэробной гимнастике. Основной целью всех проделанных работ является массовое вовлечение населения в здоровый образ жизни, увеличение числа людей, разбирающихся в гимнастике, а также повышение активности родителей наравне с маленькими детьми. Соревнования 1-й Эстафеты AGF, где приняли участие члены национальных сборных команд по видам гимнастики, их родители, а также тренеры, можно отнести к мероприятиям такого рода.