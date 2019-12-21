Самая большая уступка Азербайджана по статусу Нагорного Карабаха… аналитическая выкладка Международной Кризисной Группы
Haqqin.az ранее опубликовал две весьма интересные выдержки из доклада авторитетной Международной Кризисной Группы. Известный международный мозговой центр, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, обнародовал доклад по результатам достаточно обстоятельного и долгосрочного расследования относительно нагорно-карабахского конфликта.
Haqqin.az уже рассказывал читателям, как армянские оккупанты активно заселяют территории не только оккупированного Карабаха, но и прилегающих районов Азербайджана, а также о «Плане Лаврова», подразумевающем размещение российских войск в регионе конфликта.
Другим важным пунктом в докладе является дискуссия в рамках переговорного процесса вокруг вопроса статуса Нагорного Карабаха, который стал одной из главных причин тупиковой ситуации в урегулировании конфликта.
МКГ отмечает, что вопрос о том, будет ли Нагорный Карабах частью Азербайджана или «независимым», является главной проблемой в конфликте. Лидеры как Армении, так и сепаратистского режима в Нагорном Карабахе требуют, чтобы регион был либо независимым, либо воссоединен с Арменией.
Баку же, в свою очередь, исключает независимость, заявляя о своей готовности предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию в составе Азербайджана.
«Хотя Азербайджан никогда не предлагал четкого и подробного представления о том, как будет выглядеть эта автономия. Все предыдущие дебаты о статусе проводились вокруг предложений иностранных посредников», - говорится в отчете.
МКГ также отмечает, что, несмотря на то, что обе стороны выступают с неуступчивыми заявлениями относительно статуса, единственный прорыв на момент 25-летия этих переговоров произошел в 2007 году на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Мадриде.
Армения и Азербайджан впоследствии приняли три принципа, скрепленные шестью элементами. Одним из этих принципов стало предоставление Нагорному Карабаху «промежуточного статуса», а затем определение окончательного статуса путем референдума или голосования. Такие детали, как будет проведено голосование, какие вопросы будут поставлены и кто будет подавать бюллетени, были оставлены для дальнейшего обсуждения.
«Однако сложившаяся тупиковая ситуация на переговорах, а также боевые действия 2016 года (апрельская война – ред.) не только ухудшили принципы достижения Баку и Ереваном взаимопонимания по вопросу статуса, но и сузила поле для дискуссий между двумя обществами», - заявляет МКГ.
Организация напоминает, что в начале 2019 года было отмечено определенное потепление между Баку и Ереваном, однако в последние месяцы наблюдается новый всплеск усиления противостояния. На заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна: «Карабах - это Армения, и точка» президент Азербайджана Ильхам Алиев через два месяца ответил словами: «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак».
МКГ подчеркивает, что создавшаяся из-за статуса Нагорного Карабаха тупиковая ситуация не позволяет обсуждать практически все другие вопросы. Обе стороны воздерживаются от компромисса по многим вопросам, начиная с широкого экономического и гуманитарного сотрудничества до краткосрочных мер укрепления доверия, и опасаются ослабления позиций, связанных со статусом.
«Но есть и признаки небольшого прогресса. Ереван впервые заявляет, что урегулирование конфликта должно соответствовать не только интересам населения Армении и Нагорно-Карабахского региона, но и интересам Азербайджана. Азербайджанцы все чаще обсуждают, что произойдет после осуществления мирного процесса, и каким будет самоуправление Нагорного Карабаха. Хотя Баку не предложил армянской стороне свое видение того, как он представляет статус региона, а обсуждаемый устно вариант автономии далек от удовлетворения руководства Армении и Нагорного Карабаха», - отмечает МКГ.
По мнению аналитиков, если Баку превратит свои идеи широкой автономии в официальное предложение, а Ереван будет готов реализовать свое желание о приемлемом для Азербайджана варианте решения и выступит с ответным предложением, отражающим также и позицию Ханкенди, то в таком случае теоретически диалог между сторонами может состояться и стороны смогут лучше понять друг друга. Такие переговоры не приведут к быстрому решению вопроса статуса. Но возможно могут выявить потенциальные области сотрудничества.
В докладе говорится, что в ходе дискуссий о промежуточном статусе Нагорного Карабаха азербайджанцы не против сохранения структур, де-факто управляющих регионом, но в составе Азербайджана. Чтобы сделать сделку еще более привлекательной, они предлагают возможность проведения Нагорным Карабахом ограниченной внешней политики «по некоторым согласованным вопросам». Тогда как в настоящее время Нагорный Карабах, не будучи признанным ни одним государством, не имеет такой возможности.
Но условием Баку является то, что Нагорно-Карабахский автономный регион будет находиться в административных границах советской эпохи. Взамен предоставления промежуточного статуса Баку ожидает, что Ереван откажется от своих притязаний на прилегающие районы.
«Официальные лица Азербайджана считают эту формулу серьезной уступкой, но говорят, что если Ереван и Ханкенди согласятся на эти условия, то смогут пойти на такую уступку», - говорится в отчете МКГ.
«Это самая большая уступка, которую может предложить Азербайджан», - сказал один из официальных представителей. В Баку считают, что промежуточный статус обладает многими преимуществами, включая налаживание контактов между двумя общинами, возвращение беженцев. «В Нагорный Карабах пойдут инвестиции, начнется разминирование», - сказал высокопоставленный азербайджанский чиновник.
Однако в отчете говорится, что армянская сторона решительно отвергает этот вариант. Даже если они каким-то образом согласятся на промежуточный статус, то могут потребовать гарантии по дополнительной безопасности и конкретные сроки для определения окончательного статуса.