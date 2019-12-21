Подготовил Фархад Мамедов, отдел информации 04:23

Haqqin.az ранее опубликовал две весьма интересные выдержки из доклада авторитетной Международной Кризисной Группы. Известный международный мозговой центр, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, обнародовал доклад по результатам достаточно обстоятельного и долгосрочного расследования относительно нагорно-карабахского конфликта. Haqqin.az уже рассказывал читателям, как армянские оккупанты активно заселяют территории не только оккупированного Карабаха, но и прилегающих районов Азербайджана, а также о «Плане Лаврова», подразумевающем размещение российских войск в регионе конфликта.

Другим важным пунктом в докладе является дискуссия в рамках переговорного процесса вокруг вопроса статуса Нагорного Карабаха, который стал одной из главных причин тупиковой ситуации в урегулировании конфликта. МКГ отмечает, что вопрос о том, будет ли Нагорный Карабах частью Азербайджана или «независимым», является главной проблемой в конфликте. Лидеры как Армении, так и сепаратистского режима в Нагорном Карабахе требуют, чтобы регион был либо независимым, либо воссоединен с Арменией. Баку же, в свою очередь, исключает независимость, заявляя о своей готовности предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию в составе Азербайджана. «Хотя Азербайджан никогда не предлагал четкого и подробного представления о том, как будет выглядеть эта автономия. Все предыдущие дебаты о статусе проводились вокруг предложений иностранных посредников», - говорится в отчете. МКГ также отмечает, что, несмотря на то, что обе стороны выступают с неуступчивыми заявлениями относительно статуса, единственный прорыв на момент 25-летия этих переговоров произошел в 2007 году на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Мадриде. Армения и Азербайджан впоследствии приняли три принципа, скрепленные шестью элементами. Одним из этих принципов стало предоставление Нагорному Карабаху «промежуточного статуса», а затем определение окончательного статуса путем референдума или голосования. Такие детали, как будет проведено голосование, какие вопросы будут поставлены и кто будет подавать бюллетени, были оставлены для дальнейшего обсуждения.

«Однако сложившаяся тупиковая ситуация на переговорах, а также боевые действия 2016 года (апрельская война – ред.) не только ухудшили принципы достижения Баку и Ереваном взаимопонимания по вопросу статуса, но и сузила поле для дискуссий между двумя обществами», - заявляет МКГ. Организация напоминает, что в начале 2019 года было отмечено определенное потепление между Баку и Ереваном, однако в последние месяцы наблюдается новый всплеск усиления противостояния. На заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна: «Карабах - это Армения, и точка» президент Азербайджана Ильхам Алиев через два месяца ответил словами: «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак». МКГ подчеркивает, что создавшаяся из-за статуса Нагорного Карабаха тупиковая ситуация не позволяет обсуждать практически все другие вопросы. Обе стороны воздерживаются от компромисса по многим вопросам, начиная с широкого экономического и гуманитарного сотрудничества до краткосрочных мер укрепления доверия, и опасаются ослабления позиций, связанных со статусом.