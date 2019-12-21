Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества

Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) доказали, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере может катастрофично повлиять на интеллектуальные способности людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет «Лента.ру».

Исследователи рассмотрели, как увеличение уровня диоксида углерода влияет на обучение детей в классе. Предыдущие эксперименты показали, что высокая концентрация газа действительно воздействует на умственные способности, однако проблему легко решить, проветрив окна. В то же время был неизвестен эффект, оказываемый свежим воздухом с большим количеством углекислого газа.

Специалисты рассмотрели два сценария. В первом человечество уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу парникового газа, во втором выбросы остаются на прежнем уровне. Оказалось, что когнитивные способности учащихся снижаются в любом случае. Согласно предсказаниям ученых, в лучшем варианте падение интеллекта к 2100 году составит 25 процентов, а в худшем — 50 процентов.