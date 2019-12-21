Силы ПНС наступают на позиции Хафтара
Войска признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии перешли в наступление на позиции сил генерала Халифы Хафтара на юге Триполи. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба операции «Буркан аль-Гадаб» (проводимой ПНС) Мустафа аль-Меджеи, передает «Анадолу».
По его словам, ожесточенные бои ведутся на фронте близ поселка Салахаддин. Аль-Меджеи добавил, что правительственным подразделениям удалось установить контроль над несколькими важными точками.
Пресс-секретарь отметил также, что отряды ПНС добились существенного продвижения в районе Салахаддина.
Лидер базирующихся на востоке Ливии вооруженных формирований генерал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ о начале наступления с целью захвата Триполи. В ответ войска ПНС начали контрнаступление.
Вслед за безуспешным штурмом Триполи Хафтар предпринял очередную попытку занять ливийскую столицу. Новая операция, начавшаяся 12 декабря, получила название «Решающий бой».
В ответ на действия возглавляемых Хафтаром путчистов в 10 городах запада Ливии, включая Мисурату, была объявлена мобилизация.