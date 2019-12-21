Цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $65,91 за баррель, что на $0,23 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,25 (0,41%) - до $60,19 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,44 за баррель, опустившись на $0,74 (1,21%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).