Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева проголосовали на муниципальных выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева проголосовали на муниципальных выборах на избирательном участке номер 6, находящемся в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев зашел в помещение и, получив избирательный бюллетень, прошел в кабину для голосования, после чего опустил его в избирательный ящик.
Затем проголосовали Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.