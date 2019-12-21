Минздрав о состоянии раненых в результате вооруженного инцидента в Баку

Состояние раненых в результате вооруженного инцидента в Баку расценивается как среднетяжелое, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

По его словам, ночью в больницу поступили два человека с огнестрельными ранениями. 30-летний мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением груди, а через несколько минут в Клинический медицинский центр с огнестрельным ранением бедра поступил 32-летний мужчина. Обоим пострадавшим была оказана необходимая помощь, лечение продолжается.

Отметим, что 22 декабря на улице Шарифзаде в Ясамальском районе города Баку произошел вооруженный инцидент.

Неизвестный расстрелял находившегося в автомобиле марки «ВАЗ-2121» («Нива») жителя Бинагадинского района столицы Мурадова Зульфу Ильгар оглу 1989 г.р. Злоумышленник выпустил в З.Мурадова 4 пули.

В результате стрельбы по автомобилю марки «Нива» ранение получил также пассажир Илькин Бабаев.

По факту проводится расследование.