Азербайджан возбуждает уголовные дела против швейцарских журналистов
В редакцию швейцарского журнала Schweizer Monat («Швейцарский месяц») поступило письмо от посла Азербайджана в Берне Ханым Ибрагимовой, в котором сообщается о том, что главный редактор издания Ронни Гроб и три сотрудника будут объявлены в Азербайджане персонами нон-грата, сообщает haqqin.az со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.
Посол также уведомила главного редактора, что против него и его коллег будет возбуждено уголовное дело в связи с посещением оккупированных территорий Азербайджана без разрешения Баку.
Сентябрьский выпуск Schweizer Monat был посвящен непризнанной «Нагорно-Карабахской Республике». В том номере журнала на 34 страницах было опубликовано более десяти статей о Нагорном Карабахе, напечатано интервью с главой сепаратистов Бако Саакяном. Швейцарские журналисты описали политическую и экономическую ситуацию в «НКР», а также побывали на линии фронта.
Поездка была организована и профинансирована Швейцарским фондом Южного Кавказа. Ронни Гроб и трое его сотрудников прибыли в Ереван, откуда их повезли в Карабах.
Посол Азербайджана в своем письме отмечает, что правительство Азербайджана может воздержаться от санкций против журналистов, если будет написано письмо с извинениями, признающее территориальную целостность Азербайджана, а также если на сайте журнала будут удалены материалы о Нагорном Карабахе.
МИД Швейцарии, отвечая на запрос Neue Zürcher Zeitung, напоминает, что поездки в Нагорный Карабах, которые не были одобрены Азербайджаном, могут «вызвать трудности». В своих путевых рекомендациях МИД советует не ездить в Карабах и прилегающие оккупированные районы.
«Любой, кто въезжает в Нагорный Карабах без разрешения властей Азербайджана, может быть наказан, согласно азербайджанскому законодательству», - отмечают в МИД, добавляя, что Швейцария уважает территориальную целостность Азербайджана.