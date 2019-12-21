Азербайджан возбуждает уголовные дела против швейцарских журналистов

В редакцию швейцарского журнала Schweizer Monat («Швейцарский месяц») поступило письмо от посла Азербайджана в Берне Ханым Ибрагимовой, в котором сообщается о том, что главный редактор издания Ронни Гроб и три сотрудника будут объявлены в Азербайджане персонами нон-грата, сообщает haqqin.az со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Посол также уведомила главного редактора, что против него и его коллег будет возбуждено уголовное дело в связи с посещением оккупированных территорий Азербайджана без разрешения Баку.

Сентябрьский выпуск Schweizer Monat был посвящен непризнанной «Нагорно-Карабахской Республике». В том номере журнала на 34 страницах было опубликовано более десяти статей о Нагорном Карабахе, напечатано интервью с главой сепаратистов Бако Саакяном. Швейцарские журналисты описали политическую и экономическую ситуацию в «НКР», а также побывали на линии фронта.

Поездка была организована и профинансирована Швейцарским фондом Южного Кавказа. Ронни Гроб и трое его сотрудников прибыли в Ереван, откуда их повезли в Карабах.