Встреча в Тбилиси глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
Восьмая встреча в трехстороннем формате между министрами иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции - Эльмаром Мамедъяровым, Давидом Залкалиани и Мевлютом Чавушоглу началась в Тбилиси. Как сообщает Грузия-Онлайн, встреча проводится во Дворце государственных мероприятий.
В ходе встречи стороны обсудят трехстороннее сотрудничество, проекты в области энергетики и транспорта с участием всех трех стран.
Министры иностранных дел также рассмотрят план действий на 2020-2022 годы. Кроме того, министры обсудят текущие события в регионе и мире.
Главы МИД проведут также двусторонние встречи.
По результатам трехсторонней встречи предусмотрено подписание совместной декларации.