Генсек НАТО о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов лично встретиться президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий портал t-online со ссылкой на интервью генсека для агентства DPA.

Столтенберг рассказал, что хочет переговорить с российским лидером и обсудить трудности в отношениях альянса и Москвы. «Если условия будут подходящими, то я встретился бы с Путиным», — отметил он.

По мнению главы альянса, сесть за стол переговоров особенно важно в условиях осложнения отношений. Столтенберг добавил, что Россия — крупнейший сосед НАТО, и «это так и останется». Он считает, что альянс должен «управлять» такими отношениями, даже если напряжение между ним и Москвой не спадет.

В начале декабря Столтенберг говорил, что не считает Россию врагом НАТО. Он добавил, что в альянсе не составляют списки противников. Генсек отметил постоянное стремление Североатлантического союза улучшить отношения. Однако затем он выразил позицию о ситуации на Украине и заявил, что Россия «применила военную силу против соседнего государства».