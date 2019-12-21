Минздрав опровергает Хошгадам Хидаятгызы: скорая прибыла вовремя

Информация о том, что автомобиль скорой помощи добирался к месту аварии на проспекте Нобеля 40 минут не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы Минздрава о распространяемой в соцсетях информации о данной аварии.

Информация о пострадавших в ДТП поступила в диспетчерскую службу скорой помощи в 10:45. А уже в 11:00 бригада скорой помощи с места ДТП связалась с диспетчером и попросила подготовить место для 21-летней пострадавшей, получившей черепно-мозговую травму и 43-летнего мужчины, получившего различные травмы.

Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр, где им была оказана помощь. Их состояние расценивается, как тяжелое. Время вызова бригады скорой помощи и ее прибытие к месту аварии зафиксировано компьютерной системой диспетчерской службы.

Отметим, что телеведущая Хошгадам Хидаятгызы на своей странице в Инстаграмм распространила информацию о том, что якобы бригада скорой помощи добиралась к месту аварии на проспекте Нобеля 40 минут.