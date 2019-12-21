Икрам Нур, автор haqqin.az 12:42

Спустя почти три месяца после президентских выборов в Афганистане объявлены их предварительные результаты. Как сообщила председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани в минувшее воскресенье, 22 декабря, действующий президент Ашраф Гани получил 50,64 процента голосов, принявших участие в голосовании, что означает для него победу в первом туре. Ближайший соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла стал вторым, набрав 39,52 процента, на третьем месте – экс-премьер страны и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85 процента.

Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что еще 30 сентября, спустя 11 дней после выборов Абдулла Абдулла заявил о том, что выиграл на них именно он: «В последние два дня мы проверили результаты по всем провинциям страны и пришли к выводу, что у нас большее количество голосов». И своего мнения с тех пор не изменил, утверждая о том, что является единственным победителем, а все остальное – гнусные фальсификации. Ашраф Гани утверждает то же самое. И перед нами – зеркальное повторение ситуации на предыдущих выборах, да еще и с теми же действующими лицами. Тогда, в 2014 году, оба главных кандидата, все те же Гани и Абдулла, объявили о своей победе, и разруливать ситуацию пришлось Бараку Обаме. Именно он предложил компромисс, в результате которого президентом стал Гани, а Абдулла - премьер-министром. Ашраф Гани ликует, поздравив в телеобращении Афганистан со своей победой и пообещав «сформировать правительство, достойное нашей великой нации». А вот Абдулле не позавидуешь, поскольку в настоящий момент он является претендентом на звание «политического лузера, в третий раз проигравшего битву за президентское кресло». Есть от чего кричать о мошенничестве и фальсификациях и вообще устраивать скандал. Тем более что надежд на вмешательство Дональда Трампа с предложением в этот раз все поменять – Гани в премьеры, а Абдуллу в президентское кресло – нет практически никаких.

Белый дом, судя по всему, решительно настроен на то, чтобы в наступающем 2020 году закрыть вопрос о своем присутствии в Афганистане. И хотя на переговорах с талибами американская сторона взяла паузу примерно до 7-8 января, уже достигнутые договоренности вполне впечатляют. Единственным до конца не решенным вопросом остается запуск внутриафганского переговорного процесса – Кабул и талибы. Именно он станет основным в январе-феврале, но как раз именно это обстоятельство делает шансы Абдуллы оказаться в президентском кресле совершенно ничтожными. Ашрафа Гани талибы на дух не переносят, в Вашингтоне к нему относятся с настороженностью – но, каким бы парадоксом это не выглядело, для всех он удобен. Во-первых, потому, что пуштун, да еще и из племени ахмадзай - в Афганистане это значит очень многое. А вот Абдулла Абдулла вполне может начать собственную партию, опираясь на непуштунов, вполне обоснованно ожидающих от замирения с талибами и последующего за этим их участия во власти серьезных неприятностей. В том числе – из-за неизбежного передела сфер влияния и ревизии сложившихся схем распределения финансовых потоков. Во-вторых, у Гани это последняя президентская каденция, на сохранение себя во власти после нынешней пятилетки он пока не претендует, а потому не рассматривается всеми сторонами как потенциальный противник в будущей схватке за власть. Конечно, все может и поменяться – но когда это будет, да и будет ли вообще, в Афганистане на длительную перспективу задумываться не принято, нынешний день бы пережить, иншалла. К тому же, накануне столь важных процессов как вероятный уход американцев из страны, да еще и предстоящее возвращение талибов в легальное политическое пространство – никто ни в Афганистане, ни за его пределами не хотел бы громкого скандала и разборок из-за того, что на сентябрьских выборах кто-то что-то там фальсифицировал. Которые, с учетом местной специфики, вполне могут вылиться в вооруженные столкновения. Демократия и выборы для местной политической фауны – до сих пор звери диковинные, трудные для понимания и совершенно непривычные для практического применения. А потому в их внутренности и тонкости лучше не лезть, пусть себе спокойно стоят в уголке до следующего раза.