Азербайджанцы за заработком в Россию, а турки - в Азербайджан

Как сообщил haqqin.az эксперт по миграционной сфере Азер Аллахверанов, раньше Россия принимала трудовых мигрантов по квоте, но теперь достаточно получить патент на работу, чтобы спокойно проживать в этой стране. В то же время значительно упрощена процедура предоставления таких патентов.

Россия остается лидером по числу трудовых мигрантов из Азербайджана. Однако в последние годы российские власти настаивают, чтобы как можно больше мигрантов получали патент на работу и трудились в городах РФ на законных основаниях.

«Из 600 тысяч официальных азербайджанских мигрантов в России лишь чуть более 300 тысяч подпадают под категорию трудовых мигрантов, и практически все они обзавелись патентами. В действительности же мигрантов из Азербайджана гораздо больше, чем представлено в официальных данных статистики. Российские законы дают право иностранцу, не имеющих оснований для проживания, находится в стране 90 дней. Однако многие, в том числе и наши соотечественники, всеми правдами-неправдами остаются в стране и даже работают. Не все даже из создавших в России собственный бизнес наших мигрантов легализуют свою трудовую деятельность.

Примерно 100 из 240-250 тысяч живущих в Украине наших соотечественников тоже не входят в категорию трудовых мигрантов. Не легализовано и более половины из 100 тысяч выходцев из нашей страны, работающих в различных сферах экономики Турции. Вполовину меньше – 40 тысяч легально и нелегально работают в Казахстане. В то же время укрепляется тенденция трудовой миграции из Азербайджана в США и Германию, а также другие страны Западной Европы. Но число наших соотечественников там все же значительно меньше, чем в РФ, Турции или Украине», - рассказал А.Аллахверанов.

Для справки. В 2019 году в РФ более всего въехало мигрантов из Узбекистана - один миллион человек, на втором месте Таджикистан - 524 тысячи, на третьем - Кыргызстан.

Вместе с тем, как утверждает эксперт, Азербайджан становится все более привлекательным для иностранных работников. Трудовая миграция в нашу страну в 2018 году составила 32 тысячи человек. «Это общее число людей, которые в течение года посещали Азербайджан с целью заработка. Это количество варьируется в зависимости от сезона, деловой активности и других факторов. В настоящее время, то есть на конец 2019 года, у нас в стране 10 тысяч трудовых мигрантов из Турции, Грузии и ряда других государств.