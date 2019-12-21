Азербайджанцы за заработком в Россию, а турки - в Азербайджан
Россия остается лидером по числу трудовых мигрантов из Азербайджана. Однако в последние годы российские власти настаивают, чтобы как можно больше мигрантов получали патент на работу и трудились в городах РФ на законных основаниях.
Как сообщил haqqin.az эксперт по миграционной сфере Азер Аллахверанов, раньше Россия принимала трудовых мигрантов по квоте, но теперь достаточно получить патент на работу, чтобы спокойно проживать в этой стране. В то же время значительно упрощена процедура предоставления таких патентов.
«Из 600 тысяч официальных азербайджанских мигрантов в России лишь чуть более 300 тысяч подпадают под категорию трудовых мигрантов, и практически все они обзавелись патентами. В действительности же мигрантов из Азербайджана гораздо больше, чем представлено в официальных данных статистики. Российские законы дают право иностранцу, не имеющих оснований для проживания, находится в стране 90 дней. Однако многие, в том числе и наши соотечественники, всеми правдами-неправдами остаются в стране и даже работают. Не все даже из создавших в России собственный бизнес наших мигрантов легализуют свою трудовую деятельность.
Примерно 100 из 240-250 тысяч живущих в Украине наших соотечественников тоже не входят в категорию трудовых мигрантов. Не легализовано и более половины из 100 тысяч выходцев из нашей страны, работающих в различных сферах экономики Турции. Вполовину меньше – 40 тысяч легально и нелегально работают в Казахстане. В то же время укрепляется тенденция трудовой миграции из Азербайджана в США и Германию, а также другие страны Западной Европы. Но число наших соотечественников там все же значительно меньше, чем в РФ, Турции или Украине», - рассказал А.Аллахверанов.
Для справки. В 2019 году в РФ более всего въехало мигрантов из Узбекистана - один миллион человек, на втором месте Таджикистан - 524 тысячи, на третьем - Кыргызстан.
Вместе с тем, как утверждает эксперт, Азербайджан становится все более привлекательным для иностранных работников. Трудовая миграция в нашу страну в 2018 году составила 32 тысячи человек. «Это общее число людей, которые в течение года посещали Азербайджан с целью заработка. Это количество варьируется в зависимости от сезона, деловой активности и других факторов. В настоящее время, то есть на конец 2019 года, у нас в стране 10 тысяч трудовых мигрантов из Турции, Грузии и ряда других государств.