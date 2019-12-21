Еще два автобусных маршрута переходят на BakıKart

По требованию Бакинского транспортного агентства еще два автобусных маршрута переведены на систему безналичной – карточной оплаты за проезд. Так, с 25 декабря на оплату посредством BakıKart переходит маршрут №39, а с 26 декабря – маршрут № 202, говорится в сообщении пресс-службы БТА.

Для того, чтобы предупредить население о внедрении данной системы в автобусах маршрутов №№ 39 и 202 размещены объявления.

Агентство заявляет, что продолжаются работы по переходу не безналичную системы оплаты за проезд и на других автобусных маршрутах. Согласно рабочему плану, в предстоящие дни в поэтапном порядке и другие маршруты будут интегрированы в безналичную системы оплаты. Пассажиры будут заранее уведомлены об этом.

В тоже время Агентство отмечает, что в поэтапном порядке автобусы, работающие с наличной системой оплаты за проезд, снимаются с маршрутов, в них проводятся соответствующие технические работы и проводятся кабели. Процесс проводится с учетом недопущения нарушений пассажироперевозок и влияния этих работ на пассажиров.