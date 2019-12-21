Мир еще никогда не был так близок к войне наши заметки
НАТО продолжает военную экспансию вдоль российских границ, а Москва реагирует на действия альянса не менее жестко, поднимая в воздух свои истребители, которые на опасно близком расстоянии сопровождают подлетающие к границам РФ американские военные самолеты.
Один за другим международные эксперты допускают возможность ракетного удара с одной или другой стороны, утверждая, что со времен Карибского кризиса мир никогда еще не был так близко к глобальной войне.
Недавно датская газета Berlingske допустила возможность того, что российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», нанесут удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии. Издание аргументирует свое предположение тем, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа, с которой теперь могут взлетать и куда могут совершать посадку боевые самолеты.
Возможность превентивного удара по НАТО допускает и российский политолог Дмитрий Литовкин. Он полагает, военный конфликт может начаться даже из-за небольшого и вполне вероятного в нынешней обстановке столкновения на границе, которое перерастет в настоящий ядерный конфликт. «В военной доктрине России прописано, что Москва не в состоянии сдержать такие военные блоки как НАТО обычными средствами вооружения. Поэтому Россия оставляет за собой право наносить превентивный ядерный удар», - пояснил свою мысль военный эксперт.
Не исключают военного конфликта с альянсом и официальные лица России. Это дал понять начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, выступая на днях перед военными атташе иностранных государств. «С 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024-му предусматривается увеличение этого показателя на $400 млрд. Вместе с этим для доминирования в космосе было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий НАТО наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством. Все это свидетельствует о развитии сценария для масштабного конфликта. Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», – отметил глава российского Генштаба.
И все это на фоне, как подчеркнул Герасимов, активного продвижения западными союзниками альянса тезиса о так называемой «российской военной угрозе». «Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», – заявил генерал российской армии.
Достижение разрядки Герасимов видит в одном: взаимодействие с военным блоком ради снижения рисков опасных инцидентов в военной сфере. «Необходимо возобновить взаимодействие Россия – НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов», – резюмировал глава Генштаба.
Не столь пессимистичен российский военный эксперт Алексей Хлопотов. В беседе с haqqin.az он заявил, что Российская Федерация четко придерживается позиции ядерного сдерживания.
«Военная доктрина государства подразумевает только ответные удары. Конечно, любой документ — это только бумага. И в любой момент обстоятельства могут стать таковыми, что руководство страны будет вынуждено его нарушить. Однако я не вижу причин для столь радикального изменения взглядов на применение ядерного оружия. Если только до ядерной кнопки не доберутся какие-то маньяки... Ну и рассуждая здраво, ни у США, ни у НАТО в целом нет возможности припереть Россию до такой степени, что ей только и останется, что превентивно ядерными боеголовками швыряться. Да и на той стороне прекрасно все понимают, что российские стратегические ядерные силы являются на данный момент самыми современными и совершенными - так что в случае агрессии мало никому не покажется…» - уверен А.Хлопотов.