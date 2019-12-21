Заур Расулзаде, отдел политики 13:33

НАТО продолжает военную экспансию вдоль российских границ, а Москва реагирует на действия альянса не менее жестко, поднимая в воздух свои истребители, которые на опасно близком расстоянии сопровождают подлетающие к границам РФ американские военные самолеты. Один за другим международные эксперты допускают возможность ракетного удара с одной или другой стороны, утверждая, что со времен Карибского кризиса мир никогда еще не был так близко к глобальной войне.

Недавно датская газета Berlingske допустила возможность того, что российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», нанесут удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии. Издание аргументирует свое предположение тем, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа, с которой теперь могут взлетать и куда могут совершать посадку боевые самолеты. Возможность превентивного удара по НАТО допускает и российский политолог Дмитрий Литовкин. Он полагает, военный конфликт может начаться даже из-за небольшого и вполне вероятного в нынешней обстановке столкновения на границе, которое перерастет в настоящий ядерный конфликт. «В военной доктрине России прописано, что Москва не в состоянии сдержать такие военные блоки как НАТО обычными средствами вооружения. Поэтому Россия оставляет за собой право наносить превентивный ядерный удар», - пояснил свою мысль военный эксперт.

Не исключают военного конфликта с альянсом и официальные лица России. Это дал понять начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, выступая на днях перед военными атташе иностранных государств. «С 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024-му предусматривается увеличение этого показателя на $400 млрд. Вместе с этим для доминирования в космосе было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий НАТО наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством. Все это свидетельствует о развитии сценария для масштабного конфликта. Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», – отметил глава российского Генштаба. И все это на фоне, как подчеркнул Герасимов, активного продвижения западными союзниками альянса тезиса о так называемой «российской военной угрозе». «Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», – заявил генерал российской армии.