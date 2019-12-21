Убийц журналиста Хашкаджи приговорили к смертной казни

Суд Саудовской Аравии вынес приговор убийцам журналиста Джамаля Хашкаджи, которое было совершено в консульстве страны в Турции. Об этом заявили на пресс-конференции в Эр-Рияде представители генеральной прокуратуры, передает в прямом эфире телеканал Sky News Arabia, сообщает ТАСС.

Государственный прокурор королевства заявил, что суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста к смертной казни, еще три человека осуждены в общей сложности на 24 года заключения.

Всего по делу проходили 11 человек.