Американское судно спасло иранских моряков

Как пишет NEWSru.co.il, о том, в каком районе это произошло, не сообщается. Корабль направлялся из Индии к Суэцкому каналу. Иранцы провели в море несколько недель. Американцы передали их береговой охране Омана, это государство позаботится об их возращении на родину.

О происшедшем извещены Центральное командование ВМФ США и миссия NATO по координации судоходства. "Это пример профессионализма моряков, пришедших на помощь терпящим бедствие. Это наш долг, и американцы относятся к нему со всей серьезностью", - заявили в командовании американского военно-морского флота.