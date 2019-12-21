Популярный мессенджер оказался шпионской программой

Разработанный в Объединенных Арабских Эмиратах мессенджер ToTok, который позиционировался как простое и безопасное приложение для общения посредством видеосвязи или в текстовой форме и работавший даже в тех странах, где запрещены такие популярные сервисы, как WhatsApp и Skype, в действительности оказался шпионской программой для слежки за пользователями, имевшими неосторожность установить его на свое устройство.

Как пишет MIGnews со ссылкой на The New York Times, власти ОАЭ при помощи этого мессенджера могли получить доступ к каждому разговору, передвижению и другой личной информации пользователей.

ToTok был представлен всего несколько месяцев назад, однако был загружен на миллионы устройств магазинов приложений Apple и Google пользователями по всему Ближнему Востоку, Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Несмотря на то, что большая часть его пользователей находятся в Эмиратах, согласно результатам исследований, проведенных компанией App Annie, на прошлой неделе ToTok стал одним из наиболее загружаемых приложений для общения в США.