Названа самая модная одежда года

Буржуазный стиль назвали одним из главных трендов в одежде 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса в Instagram-аккаунте Vogue Runway, которые публикует Vogue, пишет Лента.ру.

Образы указанного стиля состоят из приталенных бежевых блейзеров, пиджаков в клетку, миди-юбок, блузок с кружевами и оборками, высоких сапог, шарфов и кожаных аксессуаров с золотистыми элементами. За стиль буржуа проголосовали 74 процента опрошенных.

Еще одним трендом года признали блестящие туфли. Из предложенной обуви — от высоких сандалий-гладиаторов до футуристичных кроссовок — именно покрытые блестками туфли на каблуках набрали больше всего голосов (83 процента).

В числе самых модных аксессуаров оказалась крошечная сумка бренда Jacquemus (62 процента), практичные шоперы в стиле 90-х (83 процента) и ставшая мемом гигантская наплечная сумка (62 процента). Среди украшений лидером стали жемчужные ожерелья и серьги, за которые проголосовал 81 процент участников исследования. Наконец, самым популярным цветом одежды года назвали бежевый.