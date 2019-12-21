О чем говорили в Тбилиси Мамедъяров и Чавушоглу
В Тбилиси в рамках восьмой встречи в трехстороннем формате между министрами иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции - Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу.
Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Стороны также рассмотрели крупномасштабные проекты, реализуемые при совместном участии Азербайджана, Грузии и Турции, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества и иных вопросах, представляющих взаимный интерес.