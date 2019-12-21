Самую крупную партию героина в истории Беларуси - почти 550 кг - изъяли сотрудники МВД республики во время задержания преступной группы в Минске, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.

По ее словам, задержаны трое мужчин и одна женщина - граждане одной из Средиземноморских стран. Они арендовали склад в Заводском районе Минске, в стене которого был оборудован тайник для наркотиков.

По данным МВД, преступная группировка организовала в Беларуси перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.

Как сообщает МВД республики — это самая крупная задержанная партия сильнодействующего наркотика в истории страны.