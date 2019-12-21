Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 24 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне ночью температура воздуха составит 6-8 градусов, днем 11-14, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 55-60%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.