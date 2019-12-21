Лидер карабахских сепаратистов прибыл на обсуждения в Ереван

В Ереване проходит заседание Совета безопасности Армении, в котором также принимает участие лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян, сообщает «Арменпресс».

Как пишут армянские СМИ, заседание связано с ожидаемым «серьезным развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

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