Кремль пообещал ответить на санкции США

Россия не оставит без ответа санкции США против газопровода «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что конкретные меры и сроки их принятия будут определены, исходя из национальных интересов страны.

Введенные Вашингтоном санкции Песков назвал неприемлемыми. Он выразил надежду, что ограничительные меры не будут препятствием для завершения строительства газопровода. Между тем о конкретных сроках окончания работ говорить преждевременно, российская сторона анализирует последствия введения ограничительных мер.

21 декабря Минфин США опубликовал документ, в котором говорилось о том, что ограничительные меры в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу. Против этих ограничительных мер выступил Евросоюз.