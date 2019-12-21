Соединенные Штаты могут использовать считающийся самым большим самолетом в мире и испытания которого завершились недавно Scaled Composites Stratolaunch Model 351 для запуска в космос гиперзвуковых ракет.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на американские источники, новым руководителем проекта Stratolaunch стала компания Cerberus Capital Management, принадлежащая миллиардеру Стиву Фейнбергу. Он, как считается, приближен к действующему американскому президенту Дональду Трампу и является главой Консультативного совета по внешней разведке при президенте США.