Гиперзвуковое оружие США: самый большой в мире самолет используют в военных целях видео
Соединенные Штаты могут использовать считающийся самым большим самолетом в мире и испытания которого завершились недавно Scaled Composites Stratolaunch Model 351 для запуска в космос гиперзвуковых ракет.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на американские источники, новым руководителем проекта Stratolaunch стала компания Cerberus Capital Management, принадлежащая миллиардеру Стиву Фейнбергу. Он, как считается, приближен к действующему американскому президенту Дональду Трампу и является главой Консультативного совета по внешней разведке при президенте США.
Созданный американской компанией Scaled Composites самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 является самым большим в мире летательным аппаратом по размаху крыла.
Основатель компании Scaled Composites Пол Аллен скончался в октябре прошлого года, не дождавшись, пока Scaled Composites Stratolaunch Model 351 впервые поднимется в небо.
Стив Фрейнберг, нынешний владелец проекта, ранее приобрел ряд компаний обронной промышленности, в том числе компании Remington и Bushmaster.
Сейчас его компания рассматривает Stratolaunch как платформу для запуска оружия в космос. В частности, самолет станет платформой для испытания новейших гиперзвуковых ракет.
США сильно отстают от России по гиперзвуковым ракетам и в настоящее время не имеют таких ракет. Однако оборонная промышленность по требованию Пентагона активизировала работы в этой области, и было объявлено, что такие ракеты поступят в армию США в 2023 году.
Напомним, президент США Дональд Трамп, подписывая закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 финансовый год, создал новый род американских войск – космические силы США. Трамп сказал, что назначит командующим новыми войсками генерала Джона Реймонда, который сейчас возглавляет космическое командование. В состав космических войск переведут до 15 тыс. военнослужащих ВВС США.