Сына Гамсахурдия зарезали из-за плохого вина

Конфликт, в результате которого был тяжело ранен сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия - 43-летний Цотнэ Гамсахурдия, произошел из-за плохого качества алкоголя. Об этом сказал один из участников инцидента, передает российское издание Взгляд.

По его словам, Цотнэ Гамсахурдия пообещал участникам застолья – своим соседям и друзьям – угостить их хорошим вином, однако качество алкоголя в итоге не устроило гостей, из-за чего завязалась словесная перепалка, переросшая в драку с применением холодного оружия.

В потасовке принимали участие еще пять человек, все они задержаны правоохранительными органами. Двоим из участников инкриминируется покушение на убийство, что влечет за собой тюремное заключение сроком на 15 лет.