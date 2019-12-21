Шахназарян: Война в Карабахе с таким как Пашинян - это поражение
Опасность военных действий существенно увеличилась. Война в Карабахе может начаться в любой момент, заявил журналистам бывший директор Службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян.
«Для меня очевидно, что в таком случае должно быть неприемлемым, чтобы этими действиями руководила действующая власть, учитывая как ее интеллектуальную ограниченность, так и представления. Мы должны четко понять, что в условиях новых военных действий ни оборона линии соприкосновения, ни вся политика не могут осуществляться человеком, который, мы видели, практически не владеет автоматом Калашникова», - сказал он.