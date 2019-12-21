Азербайджан, Грузия и Турция обсудили новый план сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции выступили с совместными заявлениями по итогам восьмой трехсторонней встречи глав МИД трех стран в Тбилиси, пишут грузинские СМИ.

Стороны подчеркнули важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода и роль Азербайджана, Грузии и Турции в транспортировке энергоносителей из Каспийского региона в Европу и обеспечении энергетической безопасности Европы.

Особый акцент был сделан на энергетических проектах Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Министры подтвердили свою готовность продолжать координировать реализацию "Южного газового коридора". Была также подчеркнута важность завершения второго этапа проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был открыт 30 ноября в Турции.

По словам грузинского министра Давида Залкалиан, на встрече обсуждался трехсторонний формат плана действий на 2020-2022 годы.

«...Учитывая стратегическое расположение и транспортный потенциал Азербайджана, Грузии и Турции, мы придаем большое значение углублению сотрудничества для бесперебойной работы транспортного коридора Европа - Азия. В этой связи мы выражаем нашу готовность продолжать тесное сотрудничество с целью обеспечить наиболее привлекательные условия и продемонстрировать наш транзитный потенциал на международном уровне»», — заявил Залкалиани.

Говоря о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Залкалиани отметил, что дорога значительно сократила грузопотоки и стала конкурентоспособным маршрутом, связывающим Европу и Азию.