Лавров: Россия сделает все для восстановления суверенитета Сирии
Москва будет делать все возможное для содействия в восстановлении суверенитета Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с сирийским коллегой Валидом Муаллемом, сообщает РИА Новости.
"Мы будем делать все, чтобы в полной мере выполнить резолюцию Совета Безопасности 2254, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров, добавив, что "путь к этому исключительно в руках самих сирийцев, без какого-либо вмешательства извне".