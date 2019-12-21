Петра I назвали российским разведчиком

Царь Петр I был в свое время одним из российских разведчиков, добывшим немалый объем важной информации, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая в Москве на круглом столе по истории отечественной внешней разведки, Нарышкин отметил, что, хотя история СВР ведет отсчет с 1920 года, фактически российская разведка существовала много ранее.

По словам Нарышкина, отечественные разведчики активно работали за рубежом во времена Петра I, да и сам царь, как говорится, под «дипломатическим прикрытием» «добывал значительный объем политической и научно-технической информации», - передает РИА Новости.