В результате ночных атак в районе Дамаска убит командующий авиацией Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, пишет израильское издание MIGnews со ссылкой на арабские СМИ.

Издание отмечает, что Амир Али Хаджизаде также отвечает за поставки высокоточных ракет и их компонентов на базу Т4 в Хомсе.

При этом израильские обозреватели заявляют, что если бы Хаджизаде был действительно ликвидирован, то стоило бы ожидать немедленной и массивной ответной реакции иранцев, поскольку он является наиболее важной фигурой в КСИР после его командира.